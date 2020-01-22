طيران العدوان السعودي يصعد غاراته على صنعاء والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

شن طيران العدوان السعودي، اليوم الأربعاء، 17 غارة جوية على مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف مديرية نهم ب10 غارات مساء اليوم وغارتين في الصباح وخمس غارات جوية فجرا، مشيرا إلى أن طيران العدوان شن يوم أمس 5 غارات على مديرية نهم.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين جويتين على منطقة عنبرة في مديرية المتون بالجوف.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان وصلت خرق اتفاق التهدئة في الحديدة، مستهدفة منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى تضرر عدد من منازل المواطنين.

الجدير بالذكر أن مديرية رازح الحدودية تعرضت اليوم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.