شكرا لمتابعة خبر عن عاجل بالفيديو : مصادر تكشف القوة المسيطرة على جبل المنارة الاستراتيجي بجبهة نهم حتي الحظة (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : استهداف حي سكني في مأرب بصاروخ باليستي ومصادر تؤكد سقوط عدد من القتلى والجرحى كلهم مدنيين ياسر العواضي يغضب ويشن هجوم عنيف على الحوثيين عقب قصف منزل برلماني يمني في مدينة مأرب مستشار الرئيس اليمني : يحذر من خطر كارثي على اليمن والسعودية وستكون هناك تداعيات خطيرة مصادر عسكرية: مصرع الديلمي والحاكم أسيرا وقوات الشرعية تصل أول قرى بني حشيش وتواصل الزحف صوب العاصمة صنعاء

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