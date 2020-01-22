شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل: حقيقة محاصرة الحوثيين قوات الشرعية في نهم.. وعقد صفة بين الحوثي والجنرال الاحمر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 10:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر عسكرية مطلعة عن ابرام صفقة كبيرة، بين الحوثيين والاخوان، تتضمن تسليم نهم واخلاء سبيل اسرى جنود الشرعية والاصلاح. وأوضحت المصادر ان الاتفاق ابرم بين قيادات الاخوان والحوثيين، على ان يتم تسليم كل جبهة نهم للحوثيين مقابل اخلاء سبيل جميع اسرى الاخوان وجيش الشرعية بينهم ضباط برتب عليا مع أسلحتهم، الى جانب فك الحصار عن الكتيبة المحاصرة وعودتها بسلام الى مارب.

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المصادر اكدت أن قوات الشرعية والإصلاح ينفذون حاليا انسحاب تكتيكي من جبهة نهم، وفقا لتوجيهات الجنرال علي محسن الأحمر الذي وجه في وقت سابق من صباح اليوم بالانسحاب من مواقع عدة في جبهة نهم، وذلك في اطار الصفقة الموقعة بين الطرفين.

وأشارت المصادر الى ان ابرام الاتفاق بين الحوثي والاخوان يأتي بعد نجاح الأول في تنفيذ التفاف عسكري من خمسة محاور في جبهة نهم، استطاع من خلالها السيطرة على ما نسبته 85% من نهم بالكامل، فيما المساحة الباقية لا تزال قوات الشرعية محاصرة فيها وبدأت الانسحاب وإعادة التموضع والعودة الى مارب.

