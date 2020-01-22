شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الحوثيين يستهدفون رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" بصواريخ ذكية موجهة , وهذه هي حالته بعد الاستهداف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 11:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نجا رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" مساء اليوم من موتٍ محقق جراء استهداف موكبه في الخط الأسفلتي في مفرق الجوف بمحافظة مأرب . Advertisements وقال مصدر خاص إن اللواء النخعي كان في طريقة لزيارة جبهة نهم حيث تعرض موكبة لصورايخ موجهة وقذائق أربيجي خلال مروره بخط رملي بمفرق الجوف وأضاف المصدر أن اللواء النخعي نجا من عملية الاستهداف واضطر العودة إلى محافظة مأرب . وتشهد جبهات نهم ومأرب والجوف معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية حيث حقق الجيش الوطني انتصارات ساحقة في نهم وألحق بالحوثيين خسائر فادحة .



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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : الحوثيين يستهدفون رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" بصواريخ ذكية موجهة , وهذه هي حالته بعد الاستهداف !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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