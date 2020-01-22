شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : زعيم الانقلاب الحوثي يزج بقيادي بارز في معركة نهم , والجيش الوطني يتوعد ويعد الدولة والشعب ان يدفنة في جبال نهم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 11:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر عسكرية، أن مليشيات الحوثي لجأت للتحشيد وإرسال تعزيزات إضافية للتعويض عن خسائرها الكبيرة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المليشيات الحوثية لجأت لإرسال المدعو عبدالله الرزامي مع قواته إلى نهم، في محاولة فاشلة لإنقاذهم من الخسائر.

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وأكدت مصادر حكومية أن مصرع الرزامي سيكون في نهم.

ومنذ ثلاثة أيام تخوض القوات الحكومية معارك بطولية في جبهة نهم لقنت فيها المليشيات دروساً في التضحية والإقدام، وسيطرت على مواقع استراتيجية وكبدت المليشيات خسائر فادحة في صفوفها.

ويؤكد مراقبون، أن المليشيات تعيش حالة من الخوف والرعب من القوات الحكومية وتوحد قوى الصف الجمهوري في مواجهتها.

