وردنا الآن : الجيش الوطني على ابواب صنعاء ..والمشاط يطلق نداء استغاثة ويطالب المجتمع الدولي , التدخل من اجل تسوية سياسية وسلام !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 11:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط أن الدفاع عن النفس حق مشروع في ظل استمرار الحرب والحصار. أقرأ أيضا : عااااجل : الحوثيين يستهدفون رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "عبدالله سالم النخعي" بصواريخ ذكية موجهة , وهذه هي حالته بعد الاستهداف !! Advertisements عااااجل: حقيقة محاصرة الحوثيين قوات الشرعية في نهم.. وعقد صفة بين الحوثي والجنرال الاحمر !! مشيراً إلى أن جماعته مع السلام وقدمت الكثير من الخطوات في هذا الإطار، لكن استمرار إغلاق مطار صنعاء واحتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية من قبل التحالف لا يسهم في تهيئة الأجواء لسلام حقيقي.



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