عااااجل : طيران التحالف يباغت مليشيا الحوثي ويشن غارات مكثفة , دكت مواقع وتحصينات في صنعاء والجوف "تفاصيل والمواقع المستهدفه"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 10:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف السعودي الإماراتي، اليوم أربع غارات على مديريتي نهم بصنعاء والمتون بالجوف . وأوضحت مصادر ان طيران التحالف شن غارتين على منطقة عنبرة بمديرية المتون بمحافظة الجوف .

وأشارت المصادر إلى أن طيران التحالف السعودي الإماراتي شن غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

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