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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 22-01-2020? - آخر تحديث الاربعاء 22-1-2020? عــــاجل : الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف هذا ما سيحدث لـ”محمد بن سلمان” في 2020 وحدث مزلزل في المملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل اللواء “عبدالعزيز الفغم” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف هذا ما سيحدث لـ”محمد بن سلمان” في 2020 وحدث مزلزل في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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