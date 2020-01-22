شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل : مقاتلات التحالف تشن قصف عنيف وهستيري وانفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 22-01-2020? - آخر تحديث الاربعاء 22-1-2020? عـــــــاجل : مقاتلات التحالف تشن قصف عنيف وهستيري وانفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــــــاجل : مقاتلات التحالف تشن قصف عنيف وهستيري وانفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء (الأماكن المستهدفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.