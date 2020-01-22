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عدن - ياسمين التهامي - ‏قائد المقاومة الوطنية: جاهزون لدعم واسناد الأبطال في المعركة بنهم

جديد اب برس : Advertisements عرب قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني العميد الركن/ طارق محمد عبدالله صالح عن الاستعداد لإسناد المعركة الوطنية في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال في تغريدة على صفحته بتويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل ما نملك".

قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.

وأشاد بمن وصفهم بالأبطال الأشاوس في جبهة نهم "الذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".

وتشهد جبهة نهم الواقعة بين محافظة مأرب والعاصمة صنعاء، الأيام الماضية، مواجهات شديدة وحققت خلالها القوات الحكومية انتصارات على المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، أسفرت عن أكثر من 80 قتيلا و100 أسير حوثي، حد اللحظة، وإعادة السيطرة على مرتفعات ذات أهمية عسكرية.

وكانت المليشيا أطلقت صاروخا باليستيا، السبت، على معسكر تدريبي في مأرب أثناء تجمع جنود لأداء صلاة المغرب، تسبب باستشهاد وجرح العشرات، ما لقي إدانات محلية وإقليمية ودولية واسعة. عرب قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني العميد الركن/ طارق محمد عبدالله صالح عن الاستعداد لإسناد المعركة الوطنية في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء.وقال في تغريدة على صفحته بتويتر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل ما نملك".قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم.وأشاد بمن وصفهم بالأبطال الأشاوس في جبهة نهم "الذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".وتشهد جبهة نهم الواقعة بين محافظة مأرب والعاصمة صنعاء، الأيام الماضية، مواجهات شديدة وحققت خلالها القوات الحكومية انتصارات على المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، أسفرت عن أكثر من 80 قتيلا و100 أسير حوثي، حد اللحظة، وإعادة السيطرة على مرتفعات ذات أهمية عسكرية.وكانت المليشيا أطلقت صاروخا باليستيا، السبت، على معسكر تدريبي في مأرب أثناء تجمع جنود لأداء صلاة المغرب، تسبب باستشهاد وجرح العشرات، ما لقي إدانات محلية وإقليمية ودولية واسعة.

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