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صنعاء - ياسمين الخيامي - الطمع في الثروة والحصول على جنسيته الخليجية أوقع هذه اليمنية في ورطة حتى سلمت له اعز ما تملكه المرأة .. وعند وصولها القنصلية لتوثيق الزواج كانت المفاجأة

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