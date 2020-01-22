شكرا لمتابعة خبر عن وكالة دولية تباغت الجميع وتكشف أسباب التوقف المفاجئ لمحادثات إنهاء الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وكالة دولية تباغت الجميع وتكشف أسباب التوقف المفاجئ لمحادثات إنهاء الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر

تحدث تقرير لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عن أسباب التوقف المفاجئ لمحادثات إنهاء الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر، والتي تطورت إلى زيارة سرية لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الرياض.





ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي السعودي، عبد الله العساف، قوله: "في الوقت الذي كان يتكهن الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين بانفراجة الأزمة الخليجية، إلا أننا فوجئنا بانتكاسة وعودة الأزمة إلى ما كانت عليه في السابق".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: قناة ”المسيرة” الحوثية توقف كل اخبارها عن المواجهات الشرسة في جبهة ”نهم” لهذا لسبب المرعب الذي اثار جنةن المشرفين الحوثييين

ليس من الجبهات ولا من صنعاء او عدن..4 اخبار عاجلة وهامة لكل المواطنيين اليمنيين وردنا قبل قليل من هذه المنطقة ستقصم ظهر اليمنيين في الجنوب والشمال

عاجل : يحدث الان بصنعاء.. طيران التحالف يشن غارات عنيفة على صنعاء ( تفاصيل المواقع المستهدفة )

مصدر عسكري : قوات الجيش تدخل اول قرى مديرية بني حشيش بصنعاء ويسيطر على سلاسل جبلية جعل العاصمة صنعاء في مرمى نيران مدفعية الشرعية

عاجل.. مراسل قناة العربية ‘‘محمد العرب‘‘ يفجر مفاجأة مزلزلة.. الأمور تنقلب رأسًا على عقب بجبهة نهم شرق صنعاء وسقوط هذا الموقع يرعب ابو علي الحكم

Advertisements

وردنا خبر عاجل..الحوثيين يباغتون الشرعية والتحالف بهجوم صاروخي جديد هز مدينة مأرب وانفجارات عنيفة الآن..والشيخ سلطان العرادة مختبيء في منزله ( صورة )

عاجل.. قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتتصق الشرعية والتحالف بهذا الخبر العاحل الذي سيقلب موازين الحرب في اليمن راسا على عقب

لأول مرة منذ انطلاق الحرب ..الملك سلمان وولي عهد ابو ظبي يطيرون فرحا بعد القرار المباغت الذي اعلنه رسميا قبل قليل الرئيس التركي اردوغان ( نص القرار )

ليس هادي ولا الاحمر..هذه الشخصية الجنوبية القوية والمخيفة هي التي ستحكم سيطرتها وقبضتها على الجنوب بدلا عن الزبيدي والانتقالي ( الاسم + صورة )



عاجل..مجزرة مأرب المروعة واندلاع المواجهات الشرسة في جبهة نهم تخرج الملك سلمان عن صمته ويباغت الشرعية بمرسوم ملكي عاجل اثلج صدور كل اليمنيين

ووصف "العساف" التطورات بشأن محادثات الأزمة بأنها وصلت إلى "مستوى أسوأ من السابق، ويمكن القول أنها تحتضر وتلفظ أنفاسها الأخيرة".





ولم يقدم المحلل السياسي السعودي معلومات مهمة بشأن سبب توقف المحادثات، إلا أنه زعم أن "انحدار الأزمة لهذا المستوى يعود إلى عدة أسباب، أبرزها أن الدوحة ما تزال تخضع لموقفين متضادين من المصالحة".

وأوردت الوكالة رأي اللواء المصري جمال مظلوم، أن "الرباعي العربي وضعت 13 بندًا على قطر واجب تنفيذها قبل الحديث عن أي مصالحة، وضمن تلك البنود الوسائل الإعلامية والتدخل في الشؤون الداخلية وإيواء المتشددين".

ولم تستضيف "سبوتنيك" أي محلل قطري للحديث عن رأيه بشأن توقف المحادثات، واكتفت بدول المقاطعة.





وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مصدر رفيع المستوى، أن هناك بعض النقاط الخلافية التي يتم تداولها على طاولة النقاش، مضيفًا أن الأمر ليس سهلًا حيث تتقدم المفاوضات خطوة وتتأخر خطوتين.

وأكد المصدر، "عقد لقاءات على مستويات عدة بين البلدين على المستوى الوزاري، وبعضها يجري في عواصم أوروبية"، لافتًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد إعلانًا عما جرى التوصّل إليه.