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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية ترفع راية التحدي في وجه تركيا وتباغت أردوغان بقرار خطير لـ"الملك سلمان" سيخرج الرئيس التركي عن طوره ويثير جنونه ( نص القرار الخطير )

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