الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في الجبلية بقذائف مدفع106 وقذائف الهاون الثقيلة عيار120 وقذائف RBG بشكل عنيف. Advertisements وأضاف المصدر أن مليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 على مواقع أخرى للقوات المشتركة في المنطقة بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وأشار المصدر، أن المليشيات استهدفت المواقع نفسها بسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة وبشكل متقطع. وتواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران من خروفاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في إطار تصعيدها اليومي بمحافظة الحديدة

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