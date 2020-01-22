- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد العمليات المشتركة للجيش الوطني يؤكد أن وجهتم القادمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365 - عدن
حث قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء الركن صغير بن عزيز، قوات الجيش على التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.
جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم شرقي صنعاء، وفق تسجيل صوتي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فجر الأربعاء.
وقال ابن عزيز، في رسالته الصوتية الموجهة للجيش: "تقدّموا نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات".
وأكد أن هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين، مضيفاً: "موعدنا صنعاء".
وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية ضد الميليشيات الانقلابية على امتداد جبهة نهم.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد العمليات المشتركة للجيش الوطني يؤكد أن وجهتم القادمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.