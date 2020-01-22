قائد العمليات المشتركة للجيش الوطني يؤكد أن وجهتم القادمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

حث قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء الركن صغير بن عزيز، قوات الجيش على التقدم نحو العاصمة صنعاء لاستعادتها من قبضة ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.



جاء ذلك خلال اطلاعه على مسرح العمليات القتالية في جبهات القتال بجبهة نهم شرقي صنعاء، وفق تسجيل صوتي نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فجر الأربعاء.

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وقال ابن عزيز، في رسالته الصوتية الموجهة للجيش: "تقدّموا نحو صنعاء، من أجل حقن دماء اليمنيين، وعودة النازحين إلى منازلهم، وتأمين الأطفال والنساء من بطش الميليشيات".

وأكد أن هذه المعركة الحاسمة للتخلص من الانقلابيين، مضيفاً: "موعدنا صنعاء".

وتأتي دعوة قائد العمليات المشتركة في الوقت الذي يخوض الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية ضد الميليشيات الانقلابية على امتداد جبهة نهم.