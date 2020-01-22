بحث إحتياجات عدد من المناطق الصحراوية لخدمات المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم، أوجه التدخلات الممكنة من قبل مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوفير خدمات المياه في مناطق الصحراء المأهولة بالسكان وأعداد من النازحين الواصلين من مناطق الصراع في عدد من محافظات الجمهورية.



وتعرف الوكيل في لقائه اليوم بمدير مشروع المياه بمؤسسة طيبه للتنمية عمر احمد عبّاد وعدد من المختصين بالمؤسسة إلى طبيعة التدخلات التي ستقوم بها المؤسسة لتلبية إحتياجات السكان والنازحين في المناطق النائية إنطلاقا من إهتمام المؤسسة وتنفيذا لتوجهات الجهة الداعمة بإيلاء مزيد من الرعاية والاهتمام بتلك المناطق.

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وأوضح الوكيل أن حفر آبار للمياه في كل من مديرية العبر ومنطقة الخالدية في الصحراء الشرقية تعد من أولويات إحتياجات هاتين المنطقتين لتأمين إحتياجات السكان من المياه وتخفيف معاناتهم في سبيل الحصول عليها بسهولة ويسر .

وأبدى الوكيل إستعداد السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء والسلطات المحلية في المناطق المستفيدة لتقديم البيانات المطلوبة التي ستسهم في الدفع بالتعجيل في تنفيذ المشروع نظرا للحاجة الماسة له .

وشكر الوكيل القائمين على المؤسسة وغيرها من المنظمات المحلية التي تساند السلطة المحلية في التغلب على احتياجات العديد من المناطق وخاصة المناطق النائية ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد نظرا لانعدام الاعتمادات المالية التي تمكن الجهات المختصة من القيام بمهامها وواجباتها على الوجه الأكمل.