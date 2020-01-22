شكرا لبحثكم عن خبر "إعلامية يمنية" تنشر أسماء 7 أشخاص ستتواصل معهم في حال فكرت في الزواج (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد.. إعلامية يمنية تعرض على وزير الداخلية الزواج بها (صورة)

عرضت الإعلامية اليمنية جيهان العزوة، الزواج على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، عبر تغريدة رصدها " أحداث نت " اليوم، على حسابها بموقع تويتر.

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وقالت "العزوة" : إذا فكرت بالزواج فسأتواصل مع وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، أو وزير النقل صالح الجبواني، أو محافظ سقطرى رمزي محروس، أو علي الحريزي أو أنيس منصور الصبيحي أو فتحي بن لزرق أو عادل الحسني"

هولا اليوم يمثلون شرف وكرامة اليمن وعمقها السيادي الكل يتمنى الوصال لهم

‏هذا اخر كلام