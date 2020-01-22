لقاء موسع لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

نظمت الإدارة العامة للواجبات الزكوية بوادي حضرموت اليوم، لقاء موسعا بمديري عموم المديريات ومدراء إدارات تحصيل الواجبات والموارد المالية بالمديريات لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية للعام 2019م وآلية تطويرها خلال العام الحالي 2020م .



وناقش المشاركون في اللقاء الذي حضر وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي مستوى تحصيل الإيرادات للعام 2019م وأنواع ونسب تحصيل تلك الموارد ، والمعالجات المتخذة بشأن المعوقات التي برزت خلال المرحلة السابقة والمقترحات الكفيلة لزيادة نسبة الإيرادات للعام 2020م .

كما تم في اللقاء إعطاء لمحة موجزة عن آلية تطوير إجراءات المتابعة والتحصيل من خلال وضع قاعدة بيانات موحدة للمديريات ومناقشة إنشاء لجان العقار المباع وعرض نموذج لمحتوى التقارير المرفوعة من المديريات .

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وفي افتتاح اللقاء أشار وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري على أهمية حرص الجميع بتحصيل الموارد الزكوية باعتبارها مورد يجب تسليمه لولي الأمر نصت عليه الشريعة والقوانين السارية في البلاد ويجب الالتزام بذلك انطلاقا من الواجب الذي يقع على عاتق الجميع وتصريفة بحسب ما نص عليه القانون المنظم .

من جانبه تطرق مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمديريات وادي حضرموت والصحراء سالم بامحرز الى النمو المضطرد الذي تحقق في عملية تحصيل الموارد الزكوية خلال الأعوام الثلاثة الماضية وذلك بفضل التعاون القائم بين كافة المعنيين بالإدارة العامة للواجبات وفروعها بالمديريات والمتابعة الحثيثة من قبل ذوي الاختصاص لتحقيق الربط المالي السنوي المحدد لهم في إطار الخطة العامة للواجبات والذي وصل خلال العام المنصرم 2019م الى قرابة 200 مليون ريال .

الى ذلك أوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد المالية بديوان المحافظة بسيئون محمود بن شعبان أن الإيرادات الزكوية التي تحققت خلال العام المنصرم 2019م قد وصلت نسبتها الى نحو 128 بالمائة مقارنة بالربط المحدد على الواجبات ، حاثا المعنيين في تلك الإدارة الى زيادة فاعلية عملية تحصيل الإيرادات الزكوية نظرا لإنعكاسها في إطار مشاريع تنموية تخدم سكان المديريات .

وجرى في ختام حفل افتتاح اللقاء تسليم مدراء عموم أربع مديريات هي سيئون والقطن وشبام وتريم أربع دراجات نارية لمحصلي الإيرادات الزكوية فيها بهدف تسهيل مهامهم في إطار كل مديرية . لقاء موسع لتقييم مستوى تحصيل الموارد الزكوية بسيئون.