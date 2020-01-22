شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تواصل ورشة عمل بسيئون لتقييم الأداء للعامين القادمين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 الخليج 365 - سيئون تواصلت اليوم بمدينة سيئون في محافظة حضرموت ورشة العمل الخاصة بتقييم أداء السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء للعام 2019م وتحديد الاتجاهات العامة للأعوام 2020- 2022م.

Advertisements وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري بأن هذه الورشة تأتي في اطار اهتمام قيادة السلطة المحلية لرفع مستوى أداء وحدات وهياكل السلطة المحلية على مستوى المديريات والمكاتب التنفيذية والهيئات والوحدات الاقتصادية وادارات الديوان وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استقرارها . وهدفت الورشة بحضور وكلاء محافظة حضرموت المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري ي الى تحديد الاحتياجات والتدخلات المطلوبة من كل مكتب بما يسهم في تقييم الأداء وتعزيزه لدى تلك المكاتب. وجرى خلال الورشة التي شارك فيها مجموعة من مديري عموم المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت والصحراء استعراض نماذج لحقيبة متكاملة لتقديم واعداد المشاريع المقدمة لشركاء التنمية ، والاطلاع على مخرجات الورش السابقة وجلسات النقاش والتوصيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تواصل ورشة عمل بسيئون لتقييم الأداء للعامين القادمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.