تفاصيل اجتماع لمدير شرطة الحديدة مع مدراء الأمن للمديريات المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الحديدة - الخليج 365
ترأس مدير شرطة محافظة الحديدة العميد الركن نجيب ورق صباح اليوم إجتماعاً أمنياً ضم مدراء أقسام الشرطة للمديريات المحررة في المحافظة.
وفي الإجتماع الذي عقد في مدينة الخوخة تم مناقشة عدد من القضايا والإشكالات الأمنية التي يعاني منها المواطن في المناطق المحررة وكذا العراقيل التي تواجه أقسام الشرطة في تلك المناطق ووضع الحلول لها.
كما ناقش الإجتماع الإنعكاسات السلبية والمعاناة التي يعيشها المواطنون في المناطق المحررة بسبب توقف عمل السلطة القضائية.
وطالب المجتمعون السلطات العليا في الحكومة إلى ضرورة تفعيل عمل السلطة القضائية لما تمثله هذه المؤسسة من أهمية كونها المعنية بالبت في قضايا المواطنين قبل لوجوئهم إلى العنف والإقتتال الذي من شأنه ينشر الفوضى ويهدد السكينة العامة للأمنين.
حضر الإجتماع المقدم/ عصام دبيزل أركان حرب قوات الأمن الخاصة فرع الحديدة، والعقيد/محمد محمد كزيح مدير شرطة مديرية حيس، والعقيد /عبدالجبار بعكر مدير شرطة مديرية الدريهمي، والرائد/ ابراهيم زيد مدير شرطة مديرية التحيتا، والأستاذ/عادل المكرشب مدير عام الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة.
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