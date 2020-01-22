الكثيري يقدم واجب العزاء لمدير عام الهيئة العامة للأراضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

قدم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم واجب العزاء لمدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني هاشم عامر العامري في وفاة نجله نبيل .

Advertisements

وأعرب الوكيل عن خالص التعازي والمواساه بإسمة وبقية الوكلاء وكافة قيادات السلطة المحلية ومدراء عموم مكاتب فروع الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بالوادي والصحراء بهذا المصاب الجلل الذي راح ضحيته هذا الشاب بعد أن كان يقوم بصيانة سلاحة الآلي الشخصي .

إننا في السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية نشاطركم الحزن في هذا المصاب ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويلهمكم الصبر والسلوان .