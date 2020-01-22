شكرا لمتابعة خبر عن نبأ غير سار للمغتربين في السعودية قرار جديد بشأن الوافدين وغرامة مالية 5 آلاف دولار للمخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان: مصادر تكشف حقيقة تعرض قوات الجيش في نهم لقصف طيران التحالف وسقوط جبل المنارة على يد "الحوثيين" الريال اليمني يسجل أكبر إنهيار أسبوعي أمام الدولار والسعودي في مناطق سيطرة «الحوثيين» وردنا للتو.. الجيش الوطني يعلن عن عمليات عسكرية ناجحة وكمائن محكمة لمليشيا الحوثي في شرق صنعاء ويدعو لانتشال جثث ..المليشيا عاجل...اندلاع معارك عنيفة في 3 جبهات وقوات الشرعية توجه ضربة جديدة للحوثيين وتوقع فيهم قتلى وجرحى"تفاصيل"

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