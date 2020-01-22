وردنا الآن : زعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي يتلقى فاجعة وخبر صاعق ابكاه دم "طيران التحالف يصرع شقيقه في نهم "!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 07:46 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، بتعرض شقيق زعيم مليشياالحوثي لإصابة خطيرة. أقرأ أيضا : شاهد صورة ..فنانة مشهورة تفاجئ الجميع وتتجاوز كل الخطوط ,وتنشر صورة جنسية وبكل جراءة تعترف وتعلق على الصورةبالقول: “نعم، لقد فعلناها”!! "رجل الحرب البرتغالي" يغزو سلطنة عمان عبر البحر.. وتحذيرات رسمية من خطورته عااااجل : الملك سلمان يعلن الحرب على قطر ..والاعلام السعودي يشن هجوم ضاري على اميرها الشيخ تميم"الابن الضال للخليج والعرب والبنك المتحرك للملالي" Advertisements عاااجل : العميد أحمد علي صالح يشارك الجيش الوطني والشعب معركة "الانتصار" الكبرى على مليشيا الحوثي الكهنوتيه الرجعية

وذكرت المصادر أن عبد الخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي، جرح بغاره شنتها مقاتلات التحالف العربي، في جبهة نهم.

ونوهت المصادر بأن إصابته خطيرة. وتتواصل المعارك لليوم السادس على التوالي بين قوات الجيش اليمني ومليشيا الحوثي، وسط تقدم لأبطال الجيش، وتكبيد المليشيا خسائر بشرية ومادية فادحة.

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