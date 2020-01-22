شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : العميد أحمد علي صالح يشارك الجيش الوطني والشعب معركة "الانتصار" الكبرى على مليشيا الحوثي الكهنوتيه الرجعية . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 07:38 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بعث العميد أحمد علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الأخ الدكتور خالد يحيى علي معصار، عضو مجلس النواب، وإخوانه وكافة آل معصار في مديرية نهم محافظة صنعاء، في وفاة اللواء يحيى علي معصار الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والحفاظ على مكاسبها الوطنية.

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وأشاد أحمد علي عبدالله صالح بالأدوار الوطنية للفقيد اللواء يحيى معصار، من خلال المواقع التي تقلدها على مدى عقود في القوات المسلحة، والتي كان آخرها قائداً للواء (135) مشاة.

وعبَّر عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب، راجياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.