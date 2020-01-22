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عدن - ياسمين التهامي - نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد المقاومة الوطنية

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وخلال الزيارة استقبل الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي قائد المقاومة الوطنية وفي اللقاء تم بحث العديد من القضايا التي تخص الشأن اليمني والتعاون المشترك لمواجهة المشروع الايراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي اضافة الى سلامة الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة اي اعمال ارهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً.

كما تم في اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الامير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع التطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي امام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف اطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني.

وكان قائد المقاومة الوطنية قد التقى اثناء زيارته بسمو الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الايراني المتمثل في مليشيات الحوثي. ختتم العميد الركن/ طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية" عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي باليمن اليوم الاربعاء 15 يناير 2020م زيارة ناجحة للمملكة العربية السعودية الشقيقة استمرت يومين.وخلال الزيارة استقبل الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي قائد المقاومة الوطنية وفي اللقاء تم بحث العديد من القضايا التي تخص الشأن اليمني والتعاون المشترك لمواجهة المشروع الايراني في اليمن المتمثل بمليشيات الحوثي وما تمثله من خطر على أمن واستقرار دول المنطقة وسلمها الاجتماعي اضافة الى سلامة الملاحة في البحر الاحمر وباب المندب والتنسيق المشترك لمواجهة اي اعمال ارهابية في هذا الممر المائي المهم خصوصاً بعد التهديدات التي اطلقها الحوثي مؤخراً.كما تم في اللقاء الذي يعد الرابع منذ تولي سمو الامير خالد بن سلمان مهام نائب وزير الدفاع التطرق الى العراقيل التي وضعتها مليشيات الحوثي امام تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرارها في ارتكاب الخروقات وانتهاك قرار وقف اطلاق النار وما ترتكبه من جرائم يومية بحق المدنيين في الساحل الغربي اليمني.وكان قائد المقاومة الوطنية قد التقى اثناء زيارته بسمو الامير فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد قوات التحالف العربي في اليمن وبحث معه العديد من القضايا والمستجدات في الساحة اليمنية وعلى وجه الخصوص مواجهة المد الايراني المتمثل في مليشيات الحوثي.

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