شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عربي خانَ القسم و”فعلها” بطريقة دنيئة مع مريضة بعد خضوعها لعملية جراحية!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وبحسب حيثيات الحُكم فإنه في يونيو 2017 خضعت المريضة للعملية الجراحية (استئصال الزائدة) وجرى نقلها الى غرفة محاذية للعمليات في انتظار أن يعمد طبيب البنج الى إيقاظها، ثم إعطاء الإذن بنقلها الى غرفة عادية، وهو إجراء روتيني.

وأقدم الطبيب على ملامسة مناطق حساسة من جسد المريضة ظناً منه أنها لا تزال تحت تأثير المخدّر، وبالتالي فهي لا تملك القدرة على دفع التعرض الحاصل ضدها، لكنه فوجئ بأن المريضة كانت استفاقت من غيبوبة البنج وبدأت بالصراخ ما استدعى تجمّع عدد من الأطباء والممرضات لمعرفة ما يحدث.