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صنعاء - ياسمين الخيامي - الموت يفجع "آل سعود" و"الملك سلمان".. وبيان عاجل لـ"الديوان الملكي السعودي"

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح الثلاثاء، عن وفاة أحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، فيما نعاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.





وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود".

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وأضاف البيان: أنه "سيصلى عليه اليوم الثلاثاء الموافق 26 /5 /1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".





هذا، وتصد هاشتاغ "#الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن" موقع تويتر في السعودية، بعد أن دون آلاف السعوديين تغريدات تنعي الأمير الذي وافته المنية مساء الاثنين.

وذكرت مصادر إعلامية وحسابات سعودية، أن الأمير بندر بن محمد، يعد أحد أقرب الأصدقاء إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز من داخل الأسرة الحاكمة في البلاد.

وانتشرت على نطاق واسع صورة تجمع الأمير الراحل بندر بن محمد بن عبدالرحمن مع "الملك سلمان"، يبدو أنها كانت بمنصة احتفالية، فيما اختفى بعد ذلك بسبب معاناته مع المرض.