تعز: الشرطة العسكرية تتلف كمية من المواد المخدرة

أتلفت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، كمية من المخدرات تم ضبطها في وقت سابق بالمدخل الغربي للمدينة.



وقال مصدر في الشرطة لـ"يمن شباب نت": إن نقطة الهنجر ضبطت في وقت سابق 5 حقائب تحتوي على مواد مخدرة بالإضافة إلى كمية من السجائر المهربة.



وأشار المصدر إلى قيام قائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني صباح اليوم بإتلاف تلك المواد بحضور رئاسة النيابة العسكرية ومندوبي مكتبي الجمارك والصناعة والتجارة.



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