شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة اليمن العربي وناصر زيد يتقدمان ببرقية عزاء للشاعر محمد بن شجاع بوفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تقدمت أسرة الخليج 365 والمستشار ناصر زيد راجح اليوسفي ببرقية عزاء للشاعر محمد بن شجاع بوفاة والده.

Advertisements وعبرت البرقية عن بالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تعازيهم ومواساتهم إلى الأخوة: الشاعر محمد احمد زين بن شجاع واسماعيل احمد زين بن شجاع وعبدالعزيز احمد زين بن شجاع وعبدالمجيد احمد زين بن شجاع بوفاة والدهم احمد زين بن شجاع والعزاء.موصول لاولادهم وإنا لله وانا اليه راجعون

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