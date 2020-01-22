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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار قنبلة صوتية بديس المكلا.. والأجهزة الأمنية تؤكد استقرار الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
انفجرت في ديس المكلا بساحل حضرموت، قنبلة صوتية قبل أيام، تسببت في هلع المارة من سكان تلك المنطقة.
وبحسب ما قاله شهود عيان "لليمن العربي"، فإن الانفجار كان ناجما عن قنبلة صوتية، من قبل مجهولين، لارباك المشهد السياسي في حضرموت الذي ينعم بالهدوء والسكينة منذ طرد تنظيم الدولة من المكلا في 2016.
وقالت قيادات امنية رفيعة المستوى "لليمن العربي"، إنه لا داع للقلق حول هذا الأمر، مؤكدة أن الأمر لا يجب أن يعطى أكثر من حجمه.
هذا ولم تذكر الأجهزة الأمنية اي معلومات حول الواقعة أو أعداد المصابين أو حتى اسمائهم، في حال كان هناك جرحى.
ونشر نشطاء محليون مجموعة اسماء يعتقد أنها تعرضت للاصابة، فيما لم يتسنى "لليمن العربي" التأكد من هذه المعلومات بشكل دقيق حتى الآن، والأسماء كالتالي:
أحمد علي بادبيان
علي بابسر
محمد السومحي
عمرالصيعري
عبدالله الديباني
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