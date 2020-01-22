شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يعتدي على أرضية تابعة لنادي شعب إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 إب - الخليج 365 اعتدى قيادي حوثي، على أرضية تابعة لنادي شعب إب،وسط اليمن.

Advertisements وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي بندر العسل والمعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا لأوقاف إب، اعتدى برفقة مسلحيه على أرضية تابعة لنادي "شعب إب" بمدينة إب. ويأتي هذا وسط تصاعد حدة الإعتداءات على أراضي المواطنين وعقارات الدولة والتي تقوم بها المليشيا الحوثية وقيادتها القادمة من محافظات صنعاء وصعدة وعمران وذمار.

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