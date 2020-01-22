شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 مواطنين بحوادث متفرقة في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 إب- الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بمقتل 6 مواطنين في حوادث متفرقة.

Advertisements وقالت المصادر، إن المواطن "جمال الناصري" 35 عاما قتل برصاص مسلح بمديرية بعدان شرق محافظة إب، وسط فوضى أمنية تشهدها المديرية. كما قتل مواطن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، ومقتل مواطن في مديرية المشنة، ومقتل مواطن آخر في مديرية القفر ومقتل امرأتين في مديرية حبيش شمال محافظة إب.

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