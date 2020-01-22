مسؤول بتعز: قيادة السلطة المحلية عازمة على تفعيل مديريات الساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

تعز - الخليج 365

أكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الأكحلي أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان عازمة على تفعيل مديريات الساحل وجعلها نموذج للمديريات المحررة في الاستقرار والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه بمدراء عموم مديريات المخا وذباب وموزع واعضاء المجلس المحلي وعدد من مدراء فروع المكاتب التنفيذية في تلك المديريات.

وناقش الوكيل الأكحلي مع مسؤولي تلك المديريات العديد من القضايا العامة والاحتياجات الخدمية لتلك المديريات والإشكالات والمعوقات التي تواجه سير أداء العمل ومستوى الإنجاز خلال الفترة السابقة من العام 2019.

وأضاف الأكحلي، أنه لابد أن تنال تلك المديريات حقوقها واحتياجات ابنائها من الخدمات الاساسية والعيش الكريم وفقا للإمكانات المتاحة وبما يحقق التخفيف من معاناة سكان هذه المديريات التي عاشت الحرمان فترات طويلة.

وقال الاكحلي الى ان هذه الزيارة تؤكد مسؤليتنا في السلطة المحلية بالمحافظة تجاه هذه المديريات والنظر الى احتياجاتها في شتى المجالات المختلفة والتي تأتي في اطار اشراف ومتابعة الاخ محافظ المحافظة الذي يولي هذه المديريات الاهتمام الكبير والذي سيتم وضع تصور عام لاحتياجات مديريات الساحل والرفع به لمحافظ المحافظة للعمل على اقرارها وتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

كما اوضح الوكيل الاكحلي حول التساؤلات الذي يثيرها البعض وتروج عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيره حول فصل مديريات الساحل عن بقية مديريات المحافظة، أكد بأن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وان مديريات المحافظة 23 مديرية بحسب التقسيم الإداري السابق وعلينا الا نشغل انفسنا بمثل هذه الاوهام .

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وحيا الوكيل الاكحلي دور المقاومة المشتركة والمقاومة الوطنية في تحرير مديرية الساحل والذي مثل انتزاع هذه المديريات من قبضة جماعة الحوثي واعادتها الى حضن الشرعية .

عقب ذلك قام الوكيل الأكحلي بزيارة مدرسة الكويت الثانوية في مدينة المخاء والتي تم استئناف الدراسة فيها قبل اسبوع بعد توقفها منذ خمس سنوات بسبب الحرب والذي تم اعادة ترميم جزء كبير ويجري حاليا استكمال تجهيزها وتوفير احتياجاتها.

وأشاد الوكيل الاكحلي بالجهود المتعلقة بتاهيل المدارس فيها مثمنا دور وجهود مدير مديرية المخا في هذا العمل والعديد من الانشطة التي تشهدها المديرية في اطار تطبيع الحياة في تلك المديريات وترميم المؤسسات الحكومية المتضررة من الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية على المحافظة .

كما قام الوكيل الاكحلى بافتتاح دوري الأندية في مديرية المخا والذي شمل مسابقة 8 فرق على الدوري مؤكدا خلال الإفتتاح على اهتمام قيادة السلطة المحلية بالأنشطة الشبابية والرياضية وتشجيع الشباب ورعاية احتياجاتهم لنجاح تلك الانشطة واستمرارها.

رافق الوكيل في الزيارة مدير عام مكتب الثقافة عبدالخالق سيف وعلي راوح مدير عام الموارد المالية بديوان عام المحافظة.