شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو.. الجيش الوطني يعلن عن عمليات عسكرية ناجحة وكمائن محكمة لمليشيا الحوثي في شرق صنعاء ويدعو لانتشال جثث ..المليشيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل...اندلاع معارك عنيفة في 3 جبهات وقوات الشرعية توجه ضربة جديدة للحوثيين وتوقع فيهم قتلى وجرحى"تفاصيل" وردنا للتو...باوامر مباشرة من ولي العهد إجراءات صادمة بحق 30أميرًا سعوديًا أبرزهم محمد بن نايف شاهد كيف اصبح والقيود على قدميه وردنا الان...سمير النمري مراسل قناة الجزيرة يفاجئ الجميع ويكشف مايحدث الان على جبهات القتال المشتعلة في نهم وحقيقة قصف طيران التحالف للجيش الوطني "تفاصيل" تعرف على القيادي الأبرز الذي وجه الحوثي بإعدامه ولماذا؟ (الاسم)

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