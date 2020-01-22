شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران التحالف يقصف القوات الحكومية في جبل البياض بجبهة نهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل مراسل قناة الجزيرة سمير النمري في اليمن عن مصدر عسكري ان 13 جنديا من قوات الجيش الوطني اليمني قتلوا في قصف جوي للتحالف على موقع عسكري بجبل البياض بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

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من جهته اكد الاعلامي محمد جميح نقلا من مصدر عسكري نفي ما نقله مراسل قناة الجزيرة "سمير النمري" من استهداف طيران التحالف لقوات الجيش اليمني في نهم.

وقال جميح في تغريدة له عبر حسابه في تويتر :"الزملاء في قناة الجزيرة: أما آن لكم أن توقفوا معركة تصفية الحسابات مع السعودية والإمارات في اليمن؟ , لوجه المهنية، لوجه "الرأي والرأي الآخر"، لوجه الله!"