شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : صيد ثمين يقع في قبضة الجيش الوطني "قيادي حوثي بارزز " الاسم والمنصب مفاجأة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 04:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكن، الجيش الوطني، من أسر قيادي حوثي بارز، والذي يعمل مشرفًا عسكريًا للمليشيا، خلال المواجهات التي اندلعت بين الطرفين، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

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وقالت مصادر إعلامية، إن الجيش تمكن امس الثلاثاء من أسر القيادي والمشرف الحوثي، محمد علي علي الحاكم، شقيق القيادي البارز أبو علي الحاكم، أحد أبرز القيادات العسكرية التابعة للجماعة بصنعاء.

وينحدر القيادي الحوثي محمد علي الحاكم الذي يحمل رتبة نقيب، من منطقة الحيمة الخارجية، التابعة إداريًا لمحافظة صنعاء.

وحقق أبطال الجيش الوطني انتصارات كبيرة، وتحرير عدد من المناطق والجبال الاستراتيجية في ذات الجبهة، التي تشهد معارك هي الأعنف منذ عدة أشهر، وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المليشيات بينهم قيادات ميدانية بارزة.

