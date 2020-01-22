شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الجيش الوطني "يقتل القيادي الديلمي " و يجتاح اولى مناطق مديرية أرحب شرق صنعاء ..بعد انسحاب تكتيكي من جبل المنار !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 04:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد مراسل قناة العربية والحدث محمد العرب دخول القوات التابعة للرئيس هادي، أولى مناطق مديرية أرحب شرق صنعاء.

وقال العربي في تغريدة على توتير، إن قوات هادي، يدخل قرية في بني حشيش، ويقتل القيادي الحوثي عباس الديلمي مع 20 حوثيا.

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وكانت أنباء قد تحدثت عن تراجع قوات هادي في الجبهة بعد أربعة أيام من التقدم عقب معارك ضارية.

وذكرت الأنباء أن قوات هادي انسحبت من مواقع القتب والمريحه والمنصاع والمناره في جبهة البياض.

كما شملت المواقع التي تراجع منها الجيش جبل المنارة.

