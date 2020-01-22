شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : طيران التحالف يخذل الجيش الوطني , ومليشيا الحوثي تكسر الزحف وتستعيد مواقع استراتيجية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/22 الساعة 04:20 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اكدت مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين تمكنت من دحر القوات الحكومية من جبل المنار الاستراتيجي في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.

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وقالت المصادر ان القوات الحكومية انسحبت من جبل المنار مساء الثلاثاء تحت كثافة النيران التي شنتها مليشيات الحوثيين على مواقع قوات حكومة هادي.

وحسب مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين تمكنت من تحقيق هدفها التي أعدته من هذا الهجوم الذي انتهاء لسيطرتها الكاملة على طريق مأرب الجوف .

وتشهد جبهة نهم مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين إثر هجوم شنه الحوثيون منذ السبت الماضي على امتداد جبهة نهم والتي تمتد على مساحة تزيد عن أربعين كيلو متر.

وحسب المصدر فإن المعركة تدور هذه المرة في ظل غياب شبه تام لمقاتلات التحالف.

