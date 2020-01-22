شاهد.. سما المصري بمايوه مثير من هولندا!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 يناير 2020 11:46 صباحاً - بعد ظهورها بالهوت شورت في برشلونة الاسبانية منذ ايام، فاجأت الفنانة سما المصري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بالمايوه من شواطىء هولندا.

فقد نشرت سما المصري فيديو جديد، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه بمايوه بكيني مثير.

وقد نال الفيديو، الذي بلغ طوله اكثر من عشر دقائق، على نسبة مشاهدة عالية اقتربت من النصف مليون بعد ساعات على نشره.

وكانت سما المصري قد أثارت الجدل مؤخرا بحديها عن علاقة قديمة كانت بينها وبين ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كاشفة عن وثيقة توكيل قديم حررته له، وذلك في شهر أغسطس من العام 2003، وأخرى تثبت إلغائها للتوكيل قبل 16 عامًا، ومن ثم تأكيدها بإلغاء التوكيل في شهر يوليو من العام الحالي.