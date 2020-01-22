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صنعاء - ياسمين الخيامي - ثورة علمية بالصدفة.. اكتشاف علاج لأخطر مرض قاتل في العالم(الساعه 4ونصف العصر)

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ثورة علمية حدثت بالصدفة، بعدما توصل علماء إلى علاج مناعي لأخطر مرض قاتل في العالم.





وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن باحثين بجامعة "كارديف" البريطانية اكتشفوا عن طريق الصدفة؛ نوعًا جديدًا من الخلايا المناعية التي تحارب معظم أنواع السرطان.

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وأضافت: أن الباحثين كانوا يحللون عينات من الدم ويبحثون عن الخلايا المناعية التي يمكنها محاربة البكتيريات، قبل أن يتوصلوا إلى نوع جديد من "الخلايا التائية".





وأشارت الصحيفة، إلى أن الخلايا التائية "T cell" تشكل مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم، وتلعب دورًا أساسيًا في المناعة الخلوية.

ونقلت "تلغراف" عن الباحثين، أنه "بعد إخضاع الخلية المناعية الجديدة لتجارب في المخبر، تم التوصل إلى أنها قادرة على القضاء على معظم أنواع من السرطان، بينها البروستات والثدي والرئتين".

بدوره، أكد البروفيسور أندرو سيويل، المؤلف الرئيسي للدراسة والخبير في الخلايا التائية، أن "اكتشافنا يثير احتمال التوصل إلى علاج واحد يناسب جميع أنواع السرطان".





وتابع "سيويل": "هذا النوع من الخلايا التائية يمكن أن يكون قادرًا على تدمير العديد من أشكال السرطان، في السابق لم يكن أحد يعتقد أن ذلك ممكن".

جدير بالذكر أنه جرى إخضاع، إلى حدود الساعة، الخلية للاختبار في المختبر فقط، ولم يتم تجريب طريقة العلاج على المرضى لمعرفة مدى نجاعتها.