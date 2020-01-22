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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير من "آل سعود": "الجزيرة" كادت تكون قناة رسمية سعودية بعد هذا الاتفاق

رأى أمير بارز من الأسرة المالكة في السعودية "آل سعود"، اليوم الثلاثاء، أن قناة "الجزيرة" القطرية كادت تتحول إلى قناة رسمية سعودية بعد اتفاق خليجي.





وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقًا في الرياض التزم فيه بأمور لم يُنفذ منها إلّا 10% من تعهداتها".

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وأضاف "بن مساعد": "حينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي إلى قناة سعودية رسمية تقريبًا وكان ينقصها فقط حينها بث أغاني وطنية سعودية".



وأشار عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، المعروف بقربه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى أن قناة "الجزيرة" القطرية "قبل أسابيع خففت لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى"، وفق وصفه.

وشهدت الفترة الماضية تخفيف في حدة اللهجة الإعلامية لوسائل الإعلام في الدول المتخاصمة بالخليج، وذلك بعد أنباء عن قرب إنجاز مصالحة سعودية - قطرية تنهي المقاطعة الخليجية.





عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقًا في الرياض التزم فيه بأمور لم يُنفذ منها الّا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي الى قناة سعودية رسمية تقريبًا وكان ينقصها فقط حينها بث أغاني وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى !