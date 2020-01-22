شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار مقر شركة سبا فون بالمكلا بقنبلة يدوية (انفجار) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مصادر لــ “الخليج 365”، أنه في تمام الساعه 12 ظهرا اليوم الأربعاء انفجرات قنبلة يدويه في مقر شركه سبأفون للاتصالات.



وأضافت المصادر بأنه لايوجد أي قتلى.

تفاصيل لاحقاً..

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