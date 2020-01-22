شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادية بالانتقالي تكشف عن دور المرأة في المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتورة أسماء أحمد صالح الشقري السباعي، عن دور المرأة في المجلس الانتقالي.



وقالت السباعي في حوار خاص لـ”الخليج 365” يولي المجلس الانتقالي الجنوبي اهتماما واسعا بالمرأة الجنوبية ، وتم تخصيص بين هيئات المجلس دائرة ولجان خاصة بالمرأة والطفل ،حيث قام المجلس وبتعيين مستشارة لرئيس المجلس الانتقالي لشؤون المرأة. حيث ان للمرأة دور بارز وفعال في المجلس الانتقالي .

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