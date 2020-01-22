مقاتلات التحالف تجدد قصفها مواقع للمليشيا في مديرية نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء، اليوم الأربعاء، 22/كانون الثاني/2020.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية نهم تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد المديرية، منذ أربعة أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين

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