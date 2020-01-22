شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادية بالانتقالي تكشف لــ “اليمن العربي” كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الشحات غريب

كشفت نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتورة أسماء أحمد صالح الشقري السباعي، كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.. كيف خان حزب الإصلاح التحالف.

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وقالت السباعي في حوار خاص لــ “الخليج 365”، بعد استيلاء حزب الاصلاح على السلطة مع المؤتمر الشعبي العام ،عمل على اتباع خطة ممنهجة بخصخصة المؤسسات الحكومية والمصانع والاستيلاء على الاراضي وثروات، وابعاد المؤظفين المدنيين والعسكريين من وظائفهم وتدمير الجيش الجنوبي لما كان يمثل من وقوة انذاك في المنطقة .

وأضافت أنه خان حزب الإصلاح التحالف بتواطؤه مع مليشيات الحوثي والتنظيمات الارهابية ضد استقرار الجنوب.