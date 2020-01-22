شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “أسماء السباعي” تكشف لــ “اليمن العربي” عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الشحات غريب

كشفت نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتورة أسماء أحمد صالح الشقري السباعي عن مستقبل قضية الجنوب.

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وقالت “السباعي” في حوار خاص لــ “الخليج 365”، مستقبل القضية الجنوبية هو استعاده الدولة الجنوبية وإتفاق الرياض أساس استعاده الدولة الجنوبية ، لرسم مستقبل الجنوب وبناء الدولة المدنية ، والمشهد هو استعادة الدولة الجنوبية التي سوف تؤدي إلى استقرار المنطقة لان الجنوب هي بوابة المنطقة .

وحول ما يحدث في عدن الان بعد عودة الحكومة من اتفاق الرياض، قالت لم يحدث أي جديد بعد عوده الحكومة الشرعية إلى عدن بل ازدادت الأوضاع في التردي لأن الحكومة الشرعية لم تعمل شئ ولم تنفذ اي بند من بنود الاتفاق الرياض غير عودة الحكومة الى عدن لترتيب اوضاعهم وصرف المبالغ المالية وتحويلها الى حساباتهم البنكية في الخارج .