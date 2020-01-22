- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “أسماء السباعي” تكشف لــ “اليمن العربي” عن مستقبل قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الشحات غريب
كشفت نائب رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتورة أسماء أحمد صالح الشقري السباعي عن مستقبل قضية الجنوب.
وقالت “السباعي” في حوار خاص لــ “الخليج 365”، مستقبل القضية الجنوبية هو استعاده الدولة الجنوبية وإتفاق الرياض أساس استعاده الدولة الجنوبية ، لرسم مستقبل الجنوب وبناء الدولة المدنية ، والمشهد هو استعادة الدولة الجنوبية التي سوف تؤدي إلى استقرار المنطقة لان الجنوب هي بوابة المنطقة .
وحول ما يحدث في عدن الان بعد عودة الحكومة من اتفاق الرياض، قالت لم يحدث أي جديد بعد عوده الحكومة الشرعية إلى عدن بل ازدادت الأوضاع في التردي لأن الحكومة الشرعية لم تعمل شئ ولم تنفذ اي بند من بنود الاتفاق الرياض غير عودة الحكومة الى عدن لترتيب اوضاعهم وصرف المبالغ المالية وتحويلها الى حساباتهم البنكية في الخارج .
كانت هذه تفاصيل خبر “أسماء السباعي” تكشف لــ “اليمن العربي” عن مستقبل قضية الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.