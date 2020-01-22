كهرباء عدن توضح أسباب عودة الإنقطاعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن ، أسباب عودة إنقطاعات التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية، على الرغم من تراجع درجة الحرارة .



وقالت المؤسسة في بيان لها، أن انقطاع الطاقة الكهربائية في هذه الأيام عن المعدلات السابقة بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المؤسسة، منها التغير الملحوظ بدرجات الحرارة وكذا توقف ضخ وقود الديزل المخصص لمحطاتنا الكهربائية منذ 18 يناير وحتى نشر هذا البيان لم تصل أي كمية من وقود الديزل الى محطات التوليد بالرغم مناشدتنا للجهات المعنية.

Advertisements

وأضافت المؤسسة أن العجز ارتفع إلى 48 ميجا وانخفض التوليد مع ارتفاع احمال عدن الى 40 ميجا وات مما أدى الى العودة للإنطفاءات المبرمجة نتيجة انخفاض التوليد في تلك المحطات أو تقليل إنتاجها، أي ان مجموع الطافة المفقودة قد بلغت حوالي 30ميجا وات من الطاقة المتاحة لتلك المحطات،

وأشارت المؤسسة إلى أن فارق الإحمال في عدن سجل مابين الفترة من 18 يناير حتى 21 يناير، 40 ميجا علما ان كوادر المؤسسة تعمل جاهدة على سد هذا النقص وفق امكانياتها المتاحة.