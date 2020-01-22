شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل:الملك سلمان يذرف الدموع بعد الفاجعة التي حدثت لأقرب الناس اليه ..والديوان الملكي السعودي يصدر بيان عاجل صدم الشعب السعودي ( صورة ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم، الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، الذي وافته المنية اليوم، كما قدم عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين العزاء في الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والأمير "بندر"-حسب صحف محلية سعودية- هو من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة في المملكة ، وقد نعاه الديوان الملكي ومعظم الأمراء الذين تقدموا بعبارات التعازي في الراحل للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والأمير الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود شقيق مؤسس المملكة ، الملك عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره لسنوات طويلة، والذي يعتبر رحيلة فاجعة كبرى بالنسبة لملك السعودية، حيث كان متزوجا من ابنة عمه وهي أخت الملك سلمان الأميرة البندري بنت عبد العزيز حتى وفاتها عام 2008، وهي والدة الأمير سعود، الأمير فهد، الأمير محمد، الأمير متعب، الأمير تركي، الأميرة جهير، الأميرة موضي الأولى، الأميرة موضي الثانية، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأميرة مي.

وللأمير بندر 5 أشقاء هم الأمير خالد أكبر أبناء الأمير محمد وشارك مع والده وعمه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، والأمير فهد أمير منطقة القصيم السابق، والأمير عبدالله شقيق الملك فهد بن عبدالعزيز وأشقاؤه من الأم، والأمير سعد، والأمير بدر.

والدته الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري.

والأمير بندر له زوجة ثانية هي مامية بنت الشاذلي آل حنين وهي تونسية الجنسية ومقيمة بالرياض، وعملت بالتجارة، ولديها العديد من المؤسسات المسجلة رسميًا في العديد من المهن مثل الصيدلة والتعدين وتجارة الملابس والتجميل وخدمات المطاعم، وهي والدة الأمير سلمان، الأميرة نوف، والأمير سلطان.

ولدى الأمير الراحل 13 ابناً وابنة، أبرزهم الأمير الشاعر الراحل سعود بن بندر ، وهم فهد ومحمد ومتعب وتركي وسلمان وسلطان، وجهير وموضي ونورة وفهدة ونوف (ولدت في باريس) ومي، منهم 6 متوفون، وهم سعود وفهد ومحمد ومتعب وجهير وموضي

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