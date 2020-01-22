شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج تابع للأمم المتحدة يعلن عن تنفيذ مشروع توليد طاقة مستدامة من النفايات في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن بدء تنفيذ مشروع توليد طاقة مستدامة من النفايات في اليمن بمشاركة القطاع الخاص.

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وتابع البرنامج في بيان له:"سيتم البدء في شمال اليمن و جنوبه عبر تنفيذ مشروعين لمعالجة النفايات الصلبة و كذلك المشاكل البيئية، و التي تفاقم الوضع الصحي

وأكد برنامج الأمم المتحدة أنه سيتم العمل على الحفاظ على نظافة المدن من خلال ذلك