شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يستهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، تعزيزات وتجمعات الحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء بخمس غارات جوية.

ووفق المصادر، تزامنت الغارات مع معارك عنيفة تدور لليوم الرابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين في الجبهة

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